بسبب الموجة الحارة.. قرار بوقف عمل عمال النظافة في قنا وقت الذروة

03:16 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

قنا- عبدالرحمن القرشي :

قرر حسين الزمقان ،رئيس مدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، إيقاف عمل عمال النظافة خلال ساعات الذروة من الثانية عشرة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا مع استمرار أعمال المعدات.

يأتي القرار حفاظًا على سلامتهم، عقب تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة حارة تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة.

وشدد الزمقان، على إعادة تنظيم عمل فرق النظافة، وتجنب العمل في فترات الظهيرة وذروة الحر، مع استكمال المهام في ساعات الصباح الباكر أو المساء، حرصًا على سلامة العاملين.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعت تعرض البلاد لموجة حر شديدة تضرب البلاد خلال الفترة المقبلة وتصل درجات الحرارة الى 46 درجة مئوية بقنا لتسجل الأعلى في درجات الحرارة لهذا العام.

حسين الزمقان عمال النظافة الموجة الحارة
