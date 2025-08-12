إعلان

معركة الأشمونين.. مصابون في مشاجرة بالشوم والحجارة بالمنيا

02:36 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

مشاجرة - أرشيفية

المنيا- جمال محمد:

أصيب 3 أشخاص بإصابات وجروح متنوعة، إثر نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب مشادة كلامية بينهم بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا بوقوع مشاجرة بالشوم والحجارة بين عدد من الأشخاص بقرية الأشمونين، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من: "أ.ع" 32 سنة، "ع. أ" 25 سنة)، "م. ت" 50 سنة، بكسور وجروح بالرأس وكدمات متنوعة بالجسم، وذلك بسبب مشادة كلامية بينهم .

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

مشاجرة المنيا الحجارة الشوم
