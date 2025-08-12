مصرع سائق صعقا بالكهرباء أثناء غسل سيارته داخل محطة بنزين بالفيوم

الفيوم- حسين فتحى:

لقي سائق مصرعه، صعقا بالكهرباء أثناء غسيل سيارته الأجرة داخل محطة بنزين، بمنطقة كوم أوشيم، التابعة لمركز شرطة طامية بالفيوم

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العقيد أحمد سيف مأمور قسم شرطة مركز طامية، يفيد بورود ببلاغ من مستشفى طامية المركزي، بوصول سائق إلى قسم الاستقبال جثة هامدة، وتبين من الملاحظة الظاهرية الجثة أنه توفي نتيجة صعق كهربائي

انتقل لمستشفى طامية المركزى العقيد محمد ثروت عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع شرق الفيوم،، أن "محمد.أ.ع.م" 40 عاما ، مقيم بالقرية الثالثة بمنطقة كوم أوشيم، كان يقوم بغسل سيارته بنفسه داخل محطة تموين وجود وأنه يده قد لامست أحد الأسلاك الكهربائية العارية، ما أدى إلى صعقه و مصرعه في الحال

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية التنفسية نتيجة صعق كهربائي.

أخطرت نيابة طامية والتى تتولى التحقيق.

...