قرار من محافظ الإسماعيلية بوقف ورديات عمال النظافة أوقات ذروة الموجة الحارة

11:32 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025

اللواء أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أصدر اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بإيقاف عمل عمال النظافة في الشوارع خلال أوقات الذروة، من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا، حرصًا على سلامتهم.

ويأتي القرار استجابةً لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لموجة حارة خلال الأيام المقبلة.

وأكد محافظ الإسماعيلية تقديره لجهود عمال النظافة في الارتقاء بمنظومة النظافة بالمحافظة، مشددًا على حرص المحافظة على سلامتهم وتوفير كل احتياجاتهم

