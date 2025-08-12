إعلان

"ماتت بسكتة قلبية".. وفاة مفاجئة لعروس قبل فرحها بأيام في المنوفية

12:23 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025

العروس "رحمة السيد محمد عاشور"

المنوفية - أحمد الباهي:

خيم الحزن على أهالي قرية أبو النرش التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، عقب وفاة العروس "رحمة السيد محمد عاشور" قبل أيام قليلة من موعد حفل زفافها، في واقعة مؤلمة هزّت مشاعر الأهالي.

وقالت إحدى جارات الفقيدة إن "رحمة"، كانت تستعد لحفل زفافها المقرر إقامته مساء الأحد المقبل، إلا أنها توفيت بشكل مفاجئ إثر إصابتها بسكتة قلبية عقب عودتها من صالون التجميل.

وأنهت أسرة الفقيدة تصاريح الدفن تمهيدًا لتشييع جثمانها منتصف الليل من مسجد الفردوس بمدينة أشمون.

