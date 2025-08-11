إعلان

إرشادات حضور عمومية الإسماعيلي لسحب الثقة من مجلس الإدارة

09:23 م الإثنين 11 أغسطس 2025

نادي الإسماعيلي

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

يستعد النادي الإسماعيلي غدًا الثلاثاء لعقد جمعيته العمومية غير العادية، وسط ترقب جماهيري، للتصويت على سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي برئاسة نصر أبو الحسن، حيث أعلنت إدارة النادي ضوابط وإرشادات تنظيمية لضمان سير العملية بسلاسة.

ووفق بيان رسمي، سيكون الدخول من بوابة الملاعب المفتوحة باتجاه شارع المدارس، والخروج من باب حديقة رضا باتجاه شارع رضا، على أن تبدأ عملية التصويت في التاسعة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساءً.

وأكدت الإدارة أن الحضور يقتصر على الأعضاء حاملي كارنيه النادي الساري حتى 30 يونيو 2025 أو كارنيه العضوية لعام 2026، مع إبراز بطاقة الرقم القومي، ويُحظر اصطحاب مرافقين أو التجمع داخل أو خارج مقر الجمعية أو في محيط اللجان.

كما حددت التعليمات السماح بدخول الصحفيين المعتمدين الحاملين لبطاقة نقابة الصحفيين فقط، مع تخصيص مكان مخصص لهم داخل المقر.

واختتم مجلس الإدارة بيانه بدعوة الأعضاء للالتزام بالتعليمات والحفاظ على المظهر الحضاري الذي يليق باسم وجماهير النادي.

