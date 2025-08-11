أرادت إنقاذه فلحقت به.. غرق طفل وعمته بنيل سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

لقي طفل وعمته مصرعهما غرقًا في نهر النيل بقرية نجوع الصوامعة غرب بمركز طهطا في سوهاج، بعد محاولة يائسة من العمة لإنقاذ ابن أخيها الذي جرفه التيار.

بدأت الفاجعة عندما قرر الطفل أحمد موسى محمد، البالغ من العمر 14 عامًا، النزول إلى مياه النيل للاستحمام والتخفيف من حدة الحرارة. لكن لعدم إجادته السباحة، سرعان ما جرفه التيار بعيدًا عن الشاطئ.

لم تتردد عمته، أميرة السيد حسين (35 عامًا)، في القفز إلى المياه لإنقاذه. لكنها لاقت نفس المصير، حيث جرفها التيار القوي هي الأخرى، لتلقى حتفها مع الطفل الذي حاولت إنقاذه.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى الموقع وتمكنت من انتشال الجثتين، ونقلهما إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.