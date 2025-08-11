السجن 10 سنوات لشاب أجبر زوجته على شرب مادة كاوية بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة شاب بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بإجبار زوجته على شرب مادة كاوية (بوتاس) في مركز أخميم شرقي المحافظة.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر فبراير 2024، حين تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة أخميم، بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول "سارة. م"، 26 عامًا، ربة منزل، مصابة بإعياء شديد، ادعاء تناول مادة كاوية، وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لاستكمال العلاج.

واتهم شقيق المجني عليها، "محمد"، 21 عامًا، طالب، زوجها المدعو "محمد. ر"، 34 عامًا، حاصل على ليسانس، بالتعدي عليها بالسب والشتم، وإجبارها على شرب المادة الكاوية، بسبب خلافات زوجية.

وجرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم تحرير المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.