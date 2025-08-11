إعلان

مصرع شخص في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالقليوبية

04:11 م الإثنين 11 أغسطس 2025

جثة - أرشيفية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شخص مصرعه، اليوم الإثنين، في حادث تصادم على طريق القاهرة - إسكندرية الزراعي، وتحديدًا بنزلة كوبري طوخ العلوي بعد محل الحلواني باتجاه القاهرة، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بدراجة بخارية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، حادث تصادم على طريق القاهرة - إسكندرية الزراعي، وتحديدًا بنزلة كوبري طوخ العلوي بعد محل الحلواني باتجاه القاهرة.

وتبين اصطدام سيارة ملاكي بدراجة بخارية، مما أسفر عن وقوع حالة وفاة.

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى الموقع، وجرى الدفع بسيارة إسعاف، حيث تبين وجود حالة وفاة، وتم نقلها لمستشفى قها، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيقات.

حادث تصادم كوبري طوخ العلوي محافظة القليوبية الأجهزة الأمنية
