أسيوط ـ محمود عجمي:

لم تكن "بسمة" تتوقع أن يتحول ليلها الهادئ إلى كابوس حي. في منزلها الصغير بمركز البداري، كانت تحتضن أطفالها، وقد غلبهم النوم بعد يوم طويل؛ منذ سفر زوجها إلى السعودية، أصبحت هي الحصن الوحيد لأطفالها، تحرسهم بحنان الأم وخوف الوحدة.

في تلك الليلة، وبينما كانت تغفو في الصالة، شعرت بيدٍ غريبة تخنق أنفاسها، وبشفرة باردة تلامس رقبتها، فتحت عينيها لتجد أمامها رجلاً ملثمًا، عيناه تلمعان بنية شريرة، وكمامة سوداء تخفي ملامحه؛ لم يكن لصًا يبحث عن مال، بل شيطانًا يبحث عن فريسة.

شدها من شعرها بقوة، محاولًا سحبها من بين أطفالها إلى غرفة النوم، قاومته بكل ما أوتيت من قوة، لكنه مزق ملابسها، وأصاب جسدها بجراح، كانت تصرخ بصمت، تخشى أن يستيقظ أطفالها ويروا ما لا يجب أن يُرى.

في لحظة شجاعة، دفعت جسدها نحو باب المنزل، وركضت بكل ما تبقى فيها من قوة، لحق بها المعتدي، لكنها تمكنت من نزع الكمامة عن وجهه، لتكتشف الحقيقة الصادمة: إنه "حسن"، جارها الذي لطالما ظنت أنه شاب هادئ.

حين عرف أنها كشفته، فر هاربًا من شرفة المنزل، تاركًا خلفه رعبًا لا يُنسى.

وتعود أحداث القضية رقم 16621 لسنة 2024 جنايات البداري، إلى تلقي مركز شرطة البداري بلاغًا من المواطنة "بسمة ع ع"، 27 عامًا، أفادت فيه بتعرضها لمحاولة اعتداء داخل منزلها من قبل جارها "حسن م أ"، 21 عامًا، عامل، أثناء نومها مع أطفالها، في ظل غياب زوجها الذي يعمل خارج البلاد.

ووفقًا لأقوال المجني عليها أمام النيابة العامة، فإن المتهم تسلل إلى منزلها ليلاً مرتديًا كمامة، ووضع يده على فمها مهددًا إياها بسلاح أبيض، قبل أن يحاول سحبها عنوة إلى غرفة النوم، ممزقًا ملابسها، ما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة.

تمكنت المجني عليها من الفرار إلى باب المنزل، حيث نزعت الكمامة عن وجهه وتعرفت عليه، قبل أن يلوذ بالفرار عبر شرفة المنزل.

وأكدت تحريات وكيل فرع البحث الجنائي للشرق بمديرية أمن أسيوط صحة أقوال المجني عليها، مشيرًا إلى أن المتهم حاول الاعتداء عليها بالفعل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بمحاولة الاعتداء الجنسي على ربة منزل داخل مسكنها بمركز البداري، تحت تهديد السلاح الأبيض.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة، وأحمد محمد غلام عضو المحكمة، وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.