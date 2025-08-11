سوهاج- عمار عبدالواحد:

تحولت مشاجرة عائلية بين معلم وزوجته في مركز المراغة محافظة سوهاج، إلى مأساة دامية أودت بحياته على يد زوجته وأبنائه.

فبعد أن اعتدى الزوج بسكين على زوجته وابنته مسببًا لهما إصابات بالغة، قررت الزوجة وأربعة من أبنائها الانتقام من خلال توثيق الزوج بالحبال ثم ضربه بالعصي حتى فارق الحياة.

تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ووجود قتيل ومصابين دائرة مركز شرطة المراغة.

تبين من التحريات الأولية حدوث مشاجرة بين مُعلم وزوجته، تطورت لتعدي الأول على الثانية بسلاح أبيض ما نتج عنه إصابتها بطعنات وجروح متفرقة بالجسد، وعند تدخل ابنته الكبرى للفصل بينهما تعدى عليها أيضًا بذات السلاح ما نتج عنه إصابتها بطعنات وجروح متفرقة بالجسد، ليدخل باقي أفراد الأسرة الذين لم يصابوا في الواقعة، ويعتدوا جميعهم وهم الزوجة وأبنائها "5 أفراد" على الزوج ليتم توثيقه بالحبال ثم يتعدوا عليه بالضرب بالعصي، حتى فارق الحياة.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين، الذين اعترفوا على النحو المذكور بارتكاب الواقعة لتعديل عليهم، مضيفين أن المجني عليه دائم التعدي عليهم؛ بسبب الخلافات الأسرية.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.