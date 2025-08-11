بسبب الموجة الحارة.. قرار إنساني من رئيس بورفؤاد تجاه عمال النظافة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، بسحب عمال النظافة من الشوارع اعتبارًا من اليوم وحتى الجمعة المقبلة خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الثانية عصرًا، وذلك حرصًا على سلامتهم في ذروة الموجة الحارة، على أن يتم استكمال العمل عقب انكسار الموجة.

وأشار "بهنساوي" في بيان له إلى أن هذا القرار يأتي استجابة للتحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، معبرًا عن تقديره الكبير لدور العاملين بمنظومة النظافة العامة الذين يؤدون مهامهم بإخلاص وتفانٍ في مختلف الظروف الجوية.

وشدد على أن جهود عمال النظافة تشكل عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة بورفؤاد، مؤكدًا أن عملهم المتواصل يتكامل مع مشروعات التنمية والخدمات التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين.