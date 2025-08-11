إعلان

بسبب الموجة الحارة.. قرار إنساني من رئيس بورفؤاد تجاه عمال النظافة

10:56 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، بسحب عمال النظافة من الشوارع اعتبارًا من اليوم وحتى الجمعة المقبلة خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الثانية عصرًا، وذلك حرصًا على سلامتهم في ذروة الموجة الحارة، على أن يتم استكمال العمل عقب انكسار الموجة.

وأشار "بهنساوي" في بيان له إلى أن هذا القرار يأتي استجابة للتحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، معبرًا عن تقديره الكبير لدور العاملين بمنظومة النظافة العامة الذين يؤدون مهامهم بإخلاص وتفانٍ في مختلف الظروف الجوية.

وشدد على أن جهود عمال النظافة تشكل عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة بورفؤاد، مؤكدًا أن عملهم المتواصل يتكامل مع مشروعات التنمية والخدمات التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورسعيد إسلام بهنساوي مدينة بورفؤاد عمال النظافة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد عن واقعة سايس نادي القضاة: يجب أن نتغلب على "أمراض السلطة" .. الناس اللي فيها مكفيها
هجوم إسرائيلي على محمد صلاح بعد تعليقه على استشهاد "بيليه فلسطين"
من الشهر القادم.. زيادة جديدة مرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء -تفاصيل
تصل لـ270 جنيها.. تعرف على رسوم الخصم من عداد "أبو كارت" عند الشحن