حبس سائق الميكروباص المتهم بدهس 9 أشخاص بكورنيش الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

قررت جهات التحقيق بالإسكندرية، اليوم الأحد، حبس سائق ميكروباص 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة الاصطدام بالمارة وانقلاب سيارته في منطقة الشاطبي بكورنيش الإسكندرية ما أسفر عن مصرع اثنين وإصابة 7 آخرين.

وكشفت التحريات أن ضحايا حادث التصادم المروع الذي وقع على كورنيش الشاطبي بمدينة الإسكندرية، ينتمون إلى أسرتين من محافظة القاهرة، كانوا قد قرروا قضاء عطلتهم الصيفية في المدينة الساحلية.

وكانت وصلت الأسرتان إلى منطقة الشاطبي مستقلتين سيارتين خاصتين، حيث توقفوا في انتظار أحد السماسرة لتجهيز وحدات المصيف، وخلال تلك اللحظات، قرر أفراد الأسرتين عبور الطريق لالتقاط صور تذكارية أمام البحر، في مشهد عائلي بدا اعتياديًا.

لكن أثناء عودتهم إلى الجهة الأخرى من الطريق، بادر أحد أفراد الأسرتين – الذي لقي مصرعه لاحقًا – بمحاولة إيقاف حركة المرور لتأمين عبور باقي أفراد العائلتين. وفي لحظة مأساوية، فوجئ الجميع بسيارة ميكروباص أجرة تسير بسرعة زائدة، اصطدمت بهم بقوة، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة سبعة آخرين بإصابات متفرقة.

وقد انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت جهات التحقيق باستخراج تصاريح الدفن وتسليم الجثمانين إلى ذويهما لنقلهما إلى القاهرة.

كما تم تحرير المحضر رقم 18356 لسنة 2025 جنح باب شرقي، ضد قائد الميكروباص المدعو "م. ال. م"، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كان قسم شرطة باب شرقي تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بطريق كورنيش الإسكندرية "الجيش" اتجاه محطة الرمل، أمام كازينو الشاطبي.

انتقل ضباط القسم والمرور رفقة 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة اصطدام سيارة ميكروباص بالمشاة بالطريق المشار إليه إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها.

أسفر الحادث عن مصرع كل من "علي عبد الحليم عبد الحميد"، 50 سنة، و"هيام صلاح مرسي السيد"، 47 سنة، عقب نقلهما للمستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري"، وجرى نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأصيب 7 آخرين هم كل من "نور على عبد الحميد"، 12 سنة، اشتباه بالساق اليسرى والحوض، و"همس ممتاز حسين"، 12 سنة، كسر مضاعف بالقدم والزرع اليسرى، و"باسم حمدان حسين" 19 سنة، اشتباه نزيف بالمخ والبطن، وممتاز حسين عواد، 42 سنة، كسر مضاعف بالساق اليمنى، وشيماء صلاح مرسى السيد، 39 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليسرى والذراع الأيمن، وملاك ممتاز حسين، 18 سنة اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وتسنيم على عبد الحليم، 30 سنة، جرح قطعي بالوجه واشتباه كسر بالفقرات الظهرية.

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية القبض على السائق المتهم بدهس المارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.