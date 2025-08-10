إزالة مبنيين متضررين من حريق شبرا الخيمة (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت لجنة الشؤون الهندسية بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، إزالة مبنيين ملاصقين لمطعم وكشري بمنطقة حريق باكيات ومحلات شبرا الخيمة بجوار محطة مترو شبرا الخيمة، بعد أن لحِقت بهما أضرار جسيمة جراء الحريق الذي اندلع في عدد من المحال والباكيات العشوائية الملاصقة لسور محطة المترو.

وأوضحت اللجنة أن المبنيين يمثلان خطورة داهمة على المواطنين، مع احتمالية انهيارهما في أي وقت.

من جانبه، وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بسرعة تأمين منطقة حريق محيط مترو شبرا الخيمة، وقطع التيار الكهربائي عنها مؤقتًا لحين التأكد من سلامة الشبكات، مع تشكيل لجنة فنية هندسية لمراجعة المباني المتأثرة بالحريق، للتأكد من سلامتها، واستصدار قرارات إزالة للمباني التي تعرضت لأضرار جسيمة وتشكل خطرًا على المواطنين.

وشدد عطية على وضع خطة متكاملة لفحص شبكات الكهرباء والغاز والمياه، وإعادة المرافق إلى المنطقة بشكل آمن، مع استكمال إزالة جميع المخالفات ومنع عودة العشوائيات أو الباعة مجددًا. كما وجّه إدارة أملاك الدولة بحصر جميع الأملاك على مستوى المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد المتعدّى عليها وحمايتها.

وأكد محافظ القليوبية أن أجهزة المحافظة تعمل بكامل طاقتها لإعادة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت، مثمنًا جهود فرق الحماية المدنية والإسعاف التي بذلت جهودًا كبيرة في السيطرة على الحريق والتعامل مع آثاره.

أمرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة، بندب المعمل الجنائي، لمعرفة سبب حريق شبرا الخيمة الذي نشب في محل مأكولات بميدان المؤسسة، وامتدّت نيرانه إلى بعض المحلات المجاورة، كما طلبت النيابة ببيان ما إذا كانت هذه المحلات مرخّصة من عدمه، وتوافر اشتراطات الحماية المدنية.

وتلقت غرفة عمليات محافظة القليوبية بلاغًا باندلاع حريق شبرا الخيمة بمحل عصائر ومأكولات بميدان المؤسسة، بالرصيف المقابل لمحطة مترو الأنفاق، بحي غرب شبرا الخيمة، وعلى الفور وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة على الموقف، وإزالة آثار الحادث.

وانتقل على الفور، اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والدكتور إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، والمحاسب خالد العرفي، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال إطفاء حريق شبرا الخيمة، وجرى الدفع بـ 9 سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتمكنت القوات من السيطرة على النيران ومنع امتدادها، وجاري تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الحريق، واحترازيًا جرى إيقاف حركة مترو الأنفاق بين محطتي الزراعة والمحطة النهائية بشبرا الخيمة فقط بالخط الثاني، إذ أدى حريق شبرا الخيمة في المنطقة المحيطة، إلى تصاعد الأدخنة بكثافة وحجب الرؤية أمام السائقين، ما استدعى وقف الحركة في الاتجاهين حفاظًا على سلامة الركاب.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص بحروق، وآخر باختناق، وثالث بكسور متفرقة، وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم.

اقرأ أيضًا:

حريق ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.. قرار جديد من النيابة لكشف الأسباب

قرار عاجل من محافظ القليوبية بعد حريق شبرا الخيمة.. هذا ما سيحدث بعد معاينة النيابة -فيديو وصور