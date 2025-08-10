إعلان

انقطاع المياه والكهرباء بعدد من مدن الإسماعيلية غدًا لصيانة محطة فايِد

03:33 م الأحد 10 أغسطس 2025

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن انقطاع مياه الشرب بعدد من المناطق، غدًا الإثنين، نتيجة توقف محطة مياه فايِد الكبرى بمحافظة الإسماعيلية، بسبب أعمال تركيب وتشغيل موزع الكهرباء الخاص بالمحطة، التي تنفذها شركة كهرباء القناة بمدينة فايِد، ما يستلزم فصل التيار الكهربائي عنها.

ويبدأ الانقطاع من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، ويشمل المناطق الواقعة على الطريق المحرَّاوي من كسفريت الحمراء وحتى أبو سلطان، إضافة إلى طريق القناة من كوبري السيل وحتى سرابيوم.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة توفير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، مع إمكانية طلبها عبر الخط الساخن 125 أو أرقام الهواتف المحمولة المعلنة

انقطاع المياه محطة فايِد الكهرباء شركة مياه الشرب والصرف الصحي التيار الكهربائي
