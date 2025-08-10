الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أصيب 8 أشخاص، صباح اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب مروع لميكروباص بمنطقة الشاطبي بطريق كورنيش الإسكندرية، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى قسم شرطة باب شرقي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بطريق كورنيش الإسكندرية "الجيش" اتجاه محطة الرمل، أمام كازينو الشاطبي.

انتقل ضباط القسم والمرور رفقة 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري"، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقم شرطة باب شرقي، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.