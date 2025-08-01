طبيب بخبرة دولية.. من هو أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة الجديد بالشرقية؟

الشرقية- ياسمين عزت:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية عن تولي الدكتور أحمد محمد البيلي علي منصب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، خلفًا للقيادة السابقة، وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية بقيادات مؤهلة وذات خبرة واسعة في مجالات الطب والإدارة.

وكشفت مديرية الصحة عن سيرة الدكتور أحمد البيلي، موضحة أنه من مواليد محافظة الدقهلية، وهو طبيب بشري واستشاري أمراض الباطنة والكلى، تخرج في كلية الطب بجامعة طنطا دفعة 2007، وحصل على ماجستير الباطنة والكلى عام 2014 من نفس الجامعة.

وأضافت أنه يمتلك خبرات متعددة في إدارة المؤسسات الصحية، حيث حصل على ماجستير إدارة جودة المنشآت الصحية MQM من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2021، وماجستير "إعداد القادة في الطب" من جامعة هارفارد الأمريكية عام 2022، إلى جانب دبلومة إدارة المستشفيات من المجلس الوطني للتدريب والتعليم عام 2019.

شغل البيلي عدة مناصب قيادية بمديرية الصحة بالدقهلية، أبرزها وكيل مديرية الشئون الصحية للطب العلاجي، ومدير إدارة الكلى، ونائب مدير عام الطب العلاجي، كما تولى إدارة مستشفى تكامل دميرة، وعمل أخصائيًا بمستشفى المنصورة الدولي.

شارك في العديد من الدورات التدريبية في مجالات التنمية المستدامة، الحوكمة، والتحول الرقمي، إلى جانب حضوره المستمر في المؤتمرات العلمية والفعاليات الصحية الكبرى على مستوى الجمهورية.

وتقدمت مديرية الصحة بالشرقية، بالتهنئة للدكتور أحمد البيلي، متمنية له التوفيق في مهمته الجديدة، ومواصلة جهود التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.