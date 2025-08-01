أسيوط ـ محمود عجمي:

تنطلق يوم الخميس المقبل، الموافق 7 أغسطس، احتفالات دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة بمحافظة أسيوط، تحت رعاية نيافة الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، وتستمر حتى 22 أغسطس، في إطار الاحتفالات السنوية بصوم السيدة العذراء.

ويشهد الدير توافد آلاف الأقباط من مختلف محافظات الجمهورية، حيث يحرصون على الإقامة طوال فترة الصوم للتبرك بالمكان الذي احتمت فيه العائلة المقدسة أثناء هروبها من بطش الملك هيرودس.

تعليمات صارمة لضمان روحانية الاحتفالات

أصدر الأنبا يؤانس عددًا من التعليمات التنظيمية لضمان سير الاحتفالات في أجواء روحانية وآمنة، أبرزها:

- منع اصطحاب الطبول داخل الدير، مؤكدًا أنه سيتم مصادرتها فورًا حفاظًا على قدسية المناسبة.

- حظر استخدام المواقد مثل "بابور الجاز" داخل حرم الدير، نظرًا لخطورتها في ظل الزحام الشديد وارتفاع درجات الحرارة.

- التشديد على النظافة العامة، حيث تم توزيع صناديق قمامة في أنحاء الدير، وزيادة عدد عمال النظافة إلى خمسة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.

ضوابط للملابس والتنقل داخل الدير

وشدد الأنبا يؤانس على ضرورة الالتزام بالزي المحتشم، مؤكدًا منع دخول أي شخص يرتدي "شورت"، سواء من الرجال أو النساء، مع اتخاذ إجراءات فورية لإخراجه من الدير.

كما أوضح أن الإقامة داخل حجرات الدير متاحة بدءًا من أول أغسطس، مع السماح بدخول السيارات لمدة ساعتين فقط لإنزال الأمتعة، على أن تُسحب رخصة السيارة في حال تجاوز المدة المحددة.

تسهيلات للنقل وتنظيم حركة الزائرين

وأشار الأنبا يؤانس إلى أن إدارة الدير وفرت أتوبيسات مجانية لنقل الزائرين من وإلى الدير طوال أيام الاحتفالات، من الساعة 5 صباحًا حتى 12 منتصف الليل، مؤكدًا أن الزائر "لن يضطر للمشي خطوة واحدة".

كما تم تخصيص جراجات خارجية لركن السيارات، لتفادي التكدس داخل الدير، في ظل الزيادة السنوية في أعداد الزائرين.

تنظيم جديد لدورة الأيقونات

أعلن الأنبا يؤانس عن تطبيق نظام جديد لتنظيم دورة أيقونات العذراء هذا العام، يبدأ بمشاركة الأطفال ثم الأكبر سنًا، مع الالتزام بارتداء زي موحد. وتم تحديد مسار الدورة بخطين أبيضين داخل الدير، مع إقامة حواجز خشبية بطول 50 مترًا لضمان الانضباط.

وأكد أن أي خروج عن المسار سيؤدي إلى منع المشاركة مستقبلًا، مشددًا: "كل من يلتزم بالتعليمات نضعه فوق رؤوسنا".

جدول للشمامسة وتحذير من السلوكيات العشوائية

تم إعداد جدول لتناوب الشمامسة والمشاركين في الدورة على مدار 16 يومًا، لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن. كما حذر الأنبا يؤانس من إلقاء الحلوى والطوفي أثناء الدورة، مشيرًا إلى تعرضه شخصيًا لإصابة في عينه من قطعة طوفي.

واختتم حديثه بالإشارة إلى توفير خدمات بأسعار رمزية داخل الدير، منها الساندويتش بجنيه واحد وزجاجة المياه بثلاثة جنيهات، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالنظام والروحانية.