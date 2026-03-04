بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجّه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، رسائل حاسمة إلى رؤساء الأحياء ونوابهم، خلال لقاء موسع معهم لمتابعة سير العمل التنفيذي بمختلف الأحياء.

رضا المواطن معيار التقييم

وأكد المحافظ أن معيار تقييم أداء رؤساء الأحياء ونوابهم يرتكز بالأساس على مستوى رضا المواطن، وسرعة الاستجابة لشكاواه، إلى جانب التواجد الميداني الفعال والتعامل الفوري مع المشكلات.

إزالة الإشغالات والمتابعة اليومية

وشدد على ضرورة المتابعة اليومية لإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى، حفاظًا على الانضباط العام بالشوارع.

الانضباط أولوية المرحلة

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن تحقيق الانضباط في الشارع البورسعيدي يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، بما يضمن سيولة الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.