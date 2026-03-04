إعلان

محافظ بورسعيد لرؤساء الأحياء: تقييمكم بناءً على مستوى رضا المواطنين

كتب : طارق الرفاعي

12:30 م 04/03/2026

محافظ بورسعيد خلال الاجتماع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجّه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، رسائل حاسمة إلى رؤساء الأحياء ونوابهم، خلال لقاء موسع معهم لمتابعة سير العمل التنفيذي بمختلف الأحياء.

رضا المواطن معيار التقييم
وأكد المحافظ أن معيار تقييم أداء رؤساء الأحياء ونوابهم يرتكز بالأساس على مستوى رضا المواطن، وسرعة الاستجابة لشكاواه، إلى جانب التواجد الميداني الفعال والتعامل الفوري مع المشكلات.
إزالة الإشغالات والمتابعة اليومية

وشدد على ضرورة المتابعة اليومية لإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى، حفاظًا على الانضباط العام بالشوارع.

الانضباط أولوية المرحلة
وأشار محافظ بورسعيد إلى أن تحقيق الانضباط في الشارع البورسعيدي يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، بما يضمن سيولة الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ بورسعيد أحياء بورسعيد أخبار بورسعيد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
أخبار مصر

مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
أسعار الكحك والبسكويت في 3 محلات شهيرة
سفرة رمضان

أسعار الكحك والبسكويت في 3 محلات شهيرة

نجله المرشح الأبرز.. مَن يمسك بمفتاح "النووي" الإيراني بعد خامنئي؟
شئون عربية و دولية

نجله المرشح الأبرز.. مَن يمسك بمفتاح "النووي" الإيراني بعد خامنئي؟
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
أخبار وتقارير

باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
هنا الزاهد تستعيد ذكريات طفولتها من حديقة الحيوان (صور)
دراما و تليفزيون

هنا الزاهد تستعيد ذكريات طفولتها من حديقة الحيوان (صور)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة