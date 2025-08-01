حبس 6 أشخاص بقنا بتهمة التنقيب عن الآثار وانهيار منزل من 4 طوابق

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أمرت النيابة العامة في قنا، برئاسة المستشار محمود الغرباوي، مدير نيابة بندر قنا، بحبس 6 أشخاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة التنقيب عن الآثار في منطقة عمر أفندي بمدينة قنا.

بدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين يفيد بتضرر منزله جراء أعمال حفر يجريها جيرانه بحثًا عن آثار في منطقة أبو الحسن بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين وجود حفرة بعمق يتجاوز 10 أمتار، داخلها عدد من الأشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب.

وتسبب الحفر في انهيار منزل مكوّن من 4 طوابق، إضافة إلى إخلاء منزل مجاور لحمايته من خطر الانهيار.

وأسفرت الحملة عن القبض على 6 متهمين، من بينهم صاحب المنزل الذي أُجري بداخله الحفر، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم أمرت بتجديد حبسهم لمدة 15 يومًا.