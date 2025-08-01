مصادرة أطنان من الأسماك الفاسدة في حملة مفاجئة بأسوان (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم الجمعة، قرارًا بغلق مخزنين لتخزين وبيع الأسماك المملحة بعد ضبط كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخلهما، إلى جانب عدم وجود تراخيص قانونية ونقص شديد في الاشتراطات الصحية، ما يُشكل خطرًا داهمًا على الصحة العامة.

ووجّه المحافظ بإحالة أصحاب المخزنين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم، مشددًا على تكثيف الحملات المفاجئة لضبط أي مخالفات مماثلة في مختلف أنحاء المحافظة.

وكلف المحافظ، اللواء ياسر عبد الشافي، معاون المحافظ، برئاسة الحملة المكبرة التي جرى تنظيمها بشكل مفاجئ لمداهمة أماكن تخزين وتصنيع وتداول الأسماك المملحة داخل نطاق المحافظة، للتأكد من مدى التزام أصحابها بالاشتراطات الصحية والقانونية، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وقال اللواء ياسر عبد الشافي: "إن الحملة نُظمت تنفيذًا لتكليفات المحافظ، وشاركت فيها مديرية التموين تحت إشراف المهندس خالد أبو القاسم، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتا الصحة والطب البيطري، ومسؤولو حي جنوب مدينة أسوان".

وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين جنح بقسم شرطة أول أسوان لحيازة كميات من الأسماك المملحة الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي 132 صفيحة تزن نحو 3,300 كجم، كما تم تحرير محضرين لعدم حمل شهادات صحية، ومحضرين آخرين لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.

وجرى تحريز المضبوطات بواسطة الجهة المختصة، كما تم عرض المحاضر على وكيل النائب العام المختص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.