"رصاصات الغضب".. مزارع يُنهي حياة زوجته في قنا ويهرب

قنا - عبدالرحمن القرشي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، غموض واقعة مقتل ربة منزل بطلقات نارية داخل منزلها في قرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا، حيث تبين أن المتهم هو زوجها، وذلك على خلفية خلافات زوجية بينهما.

تلقى مركز شرطة قنا، بلاغًا يفيد بمقتل سيدة بطلق ناري داخل منزلها بقرية الحجيرات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

وتبين بالفحص مصرع السيدة "ح. م"، وتبلغ من العمر 40 عامًا، متأثرة بعدة طلقات نارية، أطلقها عليها زوجها خلال مشاجرة، قبل أن يفر هاربًا من المكان.

جرى إيداع الجثمان في مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة، فيما كلفت النيابة وحدة المباحث بالتحري عن ملابسات الحادث وسرعة ضبط المتهم الهارب.