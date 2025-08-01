اعتماد الحركة الداخلية لضباط ورؤساء المباحث بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أصدر اللواء عبدالله عصر، مدير أمن أسوان، حركة التنقلات الداخلية السنوية لضباط الشرطة، والتي شملت تغييرات في مواقع رؤساء وحدات المباحث بمختلف مراكز وأقسام شرطة المحافظة.

شملت الحركة تعيين الرائد مصطفى عثمان رئيسًا لمباحث مركز شرطة أسوان، والرائد محمد السيد رئيسًا لمباحث مركز إدفو، والرائد محمد أبو الشيخ رئيسًا لمباحث مركز دراو.

كما تضمنت الحركة تعيين الرائد أحمد عبدالقادر رئيسًا لمباحث قسم أول أسوان، والنقيب أيمن شامة رئيسًا لمباحث قسم شرطة نصر النوبة، وذلك عقب ترقيتهما.

فيما جرى تجديد الثقة في كل من المقدم أحمد ثروت رئيسًا لمباحث مركز كوم أمبو، والرائد أحمد عبدالغني رئيسًا لمباحث مدينة أبوسمبل، والرائد أحمد عرابي رئيسًا لمباحث قسم ثان أسوان.