تعليم أسيوط يتابع برنامج علاج مهارات القراءة والكتابة (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، جولة ميدانية موسعة بعدد من مدارس إدارة القوصية التعليمية، لمتابعة سير البرنامج العلاجي الصيفي الهادف إلى تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب.

استهل وكيل الوزارة جولته بتفقد ديوان عام الإدارة التعليمية، حيث تابع انتظام سير العمل والتزام العاملين، وكان في استقباله حسناء مبروك، مدير الإدارة، وعلي طه، وكيل الإدارة، إلى جانب عدد من القيادات التعليمية.

وشملت الجولة زيارة عدد من المدارس، من بينها مدرستا "فوزي أبو سيف بنين" و"فوزي أبو سيف الحديثة بنين"، حيث تابع فعاليات البرنامج العلاجي وتفاعل مع الطلاب، كما أجرى حوارًا مع المعلمين حول آليات تطوير المهارات الأساسية للطلاب، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الشخصية التعليمية.

كما تفقد مجمع مدارس "فوزي أبو سيف"، مشيدًا بحالة الانضباط والتنظيم داخل المجمع، ثم توجه إلى مركز تنمية القدرات الفنية بمدرسة "أبو بكر الصديق الإعدادية بنات"، حيث أثنى على الأعمال الفنية المتميزة التي أبدعتها الطالبات.

وتابع دسوقي تنفيذ البرنامج العلاجي، مشيدًا بانضباط المدرسة ونشاط المعلمين، قبل أن يختتم جولته بزيارة مدرسة "عثمان علي المشتركة"، حيث أعرب عن تقديره لإدارة المدرسة والمعلمين على الجدية والالتزام في تنفيذ البرنامج.

وفي ختام الزيارة، أعرب وكيل الوزارة عن فخره بما لمسه من التزام وجهود مخلصة في تنفيذ البرنامج العلاجي، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تسهم في بناء جيل واعٍ ومتميز، قادر على مواكبة تحديات المستقبل.