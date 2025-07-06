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محافظ القليوبية يعتمد تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالمدارس

09:34 م الأحد 06 يوليو 2025

أيمن عطية محافظ القليوبية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اعتمد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني "الدبلومات الفنية" للعام الدراسي 2025، للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية العامة والمهنية بالمحافظة، تحت إشراف مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأكد وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن التقديم للالتحاق بمدارس التعليم الفني مستمر حتى نهاية شهر يوليو الجاري، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية دور أول 2025 من مدارس القليوبية فقط. ويُشترط تقديم استمارة النجاح الرسمية لبدء إجراءات التسجيل.

ومن المقرر فتح باب تلقي الطلبات في المدارس فور استلام الطالب لاستمارة النجاح من مدرسته، على أن تتم عمليات القبول وفق الدرجات المعتمدة بالتنسيق الرسمي.

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