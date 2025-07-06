الإسماعيلية – أميرة يوسف

أكد المستشار أحمد أبو عمرة، رئيس المحكمة الابتدائية بالإسماعيلية ورئيس اللجنة العامة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، أن اللجنة فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، لليوم الثاني على التوالي، لاستقبال الراغبين في التقدم بأوراق ترشحهم لخوض السباق الانتخابي المقرر عقده في شهر أغسطس المقبل.

واستقبلت اللجنة العامة، برئاسة المستشار أحمد أبو عمرة، وعضوي اليمين المستشار وليد الغزاوي والمستشار أحمد خليل، عددًا من المرشحين منذ اليوم الأول، وسط إجراءات تنظيمية هادئة وتأمين أمني مكثف بمحيط المحكمة الابتدائية.

وتقدّم عدد من المرشحين بأوراقهم، من بينهم مجدي سعد علي زايد، مرشح حزب “حماة الوطن” ويحمل رمز “الماسة”، والذي تصدر القائمة برقم (1)، إلى جانب علي سعيد شعيب ممثل حزب المؤتمر، ورفعت عايش، ومجدي عاشور كمرشح فردي مستقل، وسهير فودة عن حزب الشعب الديمقراطي، وأحمد حسن شحاتة عن حزب مصر بلدي، وأحمد العايدي كمرشح فردي لحزب الوعي، ومحمد غنام، وموسى فتحي موسى حماد، ومنار الجندي كمرشحة فردية عن حزب صوت الشعب.

ورغم الإقبال الملحوظ، استكمل ثلاثة فقط من المرشحين حتى الآن أوراق الترشح بالكامل، فيما لا تزال اللجنة تتلقى باقي المستندات من المرشحين الآخرين الجاري استيفاء أوراقهم خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستعدادات الرسمية لانطلاق الاستحقاق الدستوري المرتقب، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب التقديم للترشح اعتبارًا من السبت 5 يوليو وحتى الخميس 10 يوليو 2025، يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، على أن يُغلق باب الترشح في اليوم الأخير في تمام الثانية ظهرًا.

وحددت الهيئة الوطنية عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، من أبرزها أن يكون المرشح مصري الجنسية، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ومقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين دون شطب، وألا يقل عمره عن 35 عامًا، إلى جانب الحصول على مؤهل جامعي أو ما يعادله، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وألا يكون قد سبق إسقاط عضويته من البرلمان بسبب فقدان الثقة أو الإخلال بالواجبات، ما لم يزُل الأثر المانع.

وتُقدَّم طلبات الترشح كتابةً إلى اللجنة المُشكلة من الهيئة الوطنية داخل مقر المحكمة الابتدائية، ويمكن التقديم عبر وكيل بتوكيل خاص موثق، مع تحديد الرمز الانتخابي والانتماء الحزبي أو الصفة المستقلة، وسداد مبلغ تأمين قدره 30 ألف جنيه في خزينة المحكمة.

ويتوقع مراقبون زيادة الإقبال على الترشح خلال الأيام المقبلة مع اقتراب موعد غلق باب التقديم، خاصة في ظل الأجواء الهادئة والإجراءات المحكمة التي تُنفذها اللجنة المختصة بالإسماعيلية