وفد محلية النواب يتابع الحالة العامة للمرافق والخدمات بشرم الشيخ

جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأحد، جولة موسعة بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة عدد من المشروعات والمنشآت الحيوية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية، خاصة في المدن السياحية.

وانطلقت الجولة بتفقد موقف سيارات الأجرة والأتوبيسات بشرم الشيخ، لمتابعة انتظام حركة النقل الداخلي والخارجي، وتوافر الخدمات اللوجستية للمواطنين والسائحين، والوقوف على سبل تطوير المنظومة بما يواكب متطلبات المدينة السياحية العالمية.

كما تفقد المحافظ وأعضاء اللجنة موقف أتوبيسات شركة شرق الدلتا، وتابعوا مدى انتظام الرحلات المتجهة من وإلى شرم الشيخ، واستمعوا إلى آراء الركاب بشأن جودة الخدمة، وأسعار التذاكر، ومواعيد الانطلاق، في إطار حرص الدولة على رفع كفاءة منظومة النقل العام وتقديم خدمات لائقة وآمنة للمواطنين.

كما تفقد الوفد الحافلات الكهربائية الجديدة، التي تمثل نموذجًا ناجحًا للنقل الأخضر الذكي، في إطار جهود الدولة للتحول إلى منظومة مستدامة وصديقة للبيئة. وتُسهم هذه الحافلات في تنظيم حركة النقل داخل المدينة بشكل منتظم وآمن، فضلًا عن مظهرها الحضاري المتناسق مع هوية شرم الشيخ السياحية والبيئية.

وأشاد أعضاء اللجنة بتجربة الحافلات الكهربائية، باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

كما واصلت اللجنة جولتها بتفقد السوق التجاري القديم، أحد المقاصد السياحية الأساسية للزائرين، لمتابعة الحالة العامة للمرافق والخدمات، والتجول داخل مسجد الصحابة، الذي يعد أحد أبرز المعالم الإسلامية الحديثة بالمدينة.

وأبدى أعضاء اللجنة إعجابهم بالطابع المعماري المتميز لمسجد الصحابة، والجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف في تقديم خطب الجمعة بثلاث لغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، بما يُعزز التفاعل مع السائحين ويعكس صورة مصر المنفتحة والمعتدلة.

وأكد المحافظ أن هذه الزيارة الميدانية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتكثيف الجهود نحو تطوير الخدمات السياحية والبنية الأساسية في المدن ذات الطابع الدولي، وعلى رأسها شرم الشيخ، مؤكدًا أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية مستدامة ترتكز على تحديث المرافق، وتحسين جودة الحياة، والحفاظ على الهوية البيئية للمدينة.

وأشار المحافظ، إلى حرص المحافظة على اتخاذ الإجراءات الفورية لتحسين مستوى الخدمات، مؤكدًا أن شرم الشيخ تُمثّل واجهة مصر السياحية، ومن الضروري مواصلة العمل على رفع كفاءتها بما يليق بمكانتها العالمية.

ومن جانبه، أشاد النائب أحمد السجيني، بالتعاون والتنسيق بين الجهات التنفيذية، والمحافظة على تطوير الخدمات والمرافق، ودعم التجارب الحديثة في النقل والإدارة والتنمية الحضرية.