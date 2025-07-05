إعلان

إصابة سيدة وثلاثة أطفال في حادث تصادم أمام مديرية أمن الإسماعيلية

06:36 م السبت 05 يوليو 2025

مديرية أمن الإسماعيلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية – أميرة يوسف

أُصيبت سيدة وثلاثة أطفال، مساء اليوم السبت، إثر حادث تصادم وقع بين سيارتين أمام مديرية أمن الإسماعيلية، على طريق محمد علي، وذلك بحسب بلاغ رسمي تلقته هيئة الإسعاف بإقليم القناة.

وكانت غرفة عمليات الإسعاف، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة تحمل رقم (ط ص ج 8973) وأخرى برقم (ع ر ق 5258)، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث وصلت خلال دقائق في تمام الساعة 4:31.

وأسفر الحادث عن إصابة هويدا السيد سرحان، 35 عامًا، من سكان منطقة الشيخ زايد، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، كما أُصيبت الطفلة ياسمين هشام محمد، 10 سنوات، بكدمة أسفل العين اليمنى، بينما تعرضت شقيقتها سارة هشام محمد، 3 سنوات، لجرح قطعي في الجبهة بطول 3 سم، وأصيبت الطفلة ندى هشام محمد، 5 سنوات، بكدمات وسحجات متعددة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة التعليمي بالإسماعيلية لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم مديرية أمن الإسماعيلية تصادم سيارتين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

شديد الحرارة واضطراب الملاحة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الأحد
بدون قوائم.. 201 طلب فردي في أول أيام الترشح لمجلس الشيوخ (تفاصيل)