إصابة سيدة وثلاثة أطفال في حادث تصادم أمام مديرية أمن الإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف

أُصيبت سيدة وثلاثة أطفال، مساء اليوم السبت، إثر حادث تصادم وقع بين سيارتين أمام مديرية أمن الإسماعيلية، على طريق محمد علي، وذلك بحسب بلاغ رسمي تلقته هيئة الإسعاف بإقليم القناة.

وكانت غرفة عمليات الإسعاف، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة تحمل رقم (ط ص ج 8973) وأخرى برقم (ع ر ق 5258)، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث وصلت خلال دقائق في تمام الساعة 4:31.

وأسفر الحادث عن إصابة هويدا السيد سرحان، 35 عامًا، من سكان منطقة الشيخ زايد، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، كما أُصيبت الطفلة ياسمين هشام محمد، 10 سنوات، بكدمة أسفل العين اليمنى، بينما تعرضت شقيقتها سارة هشام محمد، 3 سنوات، لجرح قطعي في الجبهة بطول 3 سم، وأصيبت الطفلة ندى هشام محمد، 5 سنوات، بكدمات وسحجات متعددة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة التعليمي بالإسماعيلية لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.