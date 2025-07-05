تفحمت بالكامل.. السيطرة على حريق "تاكسي" ببورفؤاد (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

سيطر رجال إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، اليوم السبت، على حريق نشب في سيارة أجرة "تاكسي" بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد.

تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بلاغًا باندلاع النيران داخل إحدى سيارات الأجرة في نطاق مدينة بورفؤاد.

وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وبرفقتهم 2 سيارة إطفاء، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده قبل الوصول إلى باقي السيارات المحيطة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الحريق.

وتابع الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، جهود الأجهزة المختصة في السيطرة على حريق سيارة بشارع 23 يوليو.

وأكد بهنساوي أن هناك خطة موسعة للتعامل السريع مع أي طارئ، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمدينة، مؤكدًا الإنتهاء من رفع كافة المخلفات بواسطة كافة أجهزة المدينة حرصًا على سلامة المواطنين.