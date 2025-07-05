وفد فرنسي يزور أسوان لتصوير فيلم وثائقي عن "ثونيس هيراكليون" الغارقة

أسوان - إيهاب عمران:

قال أحمد علي عبيد مدير المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بأسوان: "إن وفد شركة الإنتاج الفرنسية LABEL NEWS برئاسة المخرج فرانسوا بوميز، بوم والمخرجة اناانفلير ديلستر، والمعد بندكت لوبير.

جرت الزيارة لمحافظة أسوان في إطار إعداد لفيلم وثائقي (Egypt’s Atlantis the last secret )أطلانتيس مصر "السر الأخير" يتناول الفيلم إعادة بناء المدينة الغارقة "ثونيس هيراكليون"عن طريق تصوير القطع الأثرية التي تم اكتشافها وهي أكثر من ٣٠ ألف قطعة رقمية، حول عصر الفراعنة اكتشاف ماضي الحضارة المصرية اليونانية لهذه المدينة، وسيتم بث الفيلم علي قناة France 5.

وأوضح عبيد أن مدينة "هيراكليون" الغارقة تعد أهم مراكز التجارة في منطقة البحر المتوسط قبل 1200 عام، كانت موطنًا للمعبد الذي افتتحته كليوباترا، وقد غرقت في ما يعرف الآن بخليج "أبو قير" بسبب انهيار أرضي نتيجة لبنائها علي أرض رخوة، وعثر على مدينة هيراكليون عام 2001، بعد أن كان يعتقد لقرون أنها أسطورة مثل العديد من مدن "أطلانتس" الأسطورية.

وأضاف وائل المشنب منسق الوفد، ان فكرة الفيلم تقوم علي الربط بين الحضارة الفرعونية وامتدادها وتأثيرها علي الحضارات التي تلتها، تحديدا عصر كليوباترا والإسكندر الأكبر.

قام المخرج فرانسوا بوميس بعمل سلسلة من الأفلام الوثائقية التي لعبت دورا هاما في الترويج للحضارة الفرعونية والسياحة في مصر بداية من عام 2016 حتى هذا العام وقد بلغت 40 ساعة تم اذاعتها علي أكثر من 22 قناة فرنسية ودولية.

وسيتم عرض الفيلم في بداية العام المقبل بعد الانتهاء من أعمال الجزء الثاني من التصوير. ومن المتوقع بلوغ عدد المشاهدين للفيلم أكثر من مليون ونصف مشاهد فرنسي خاصة وان الفيلم سيتم إذاعته علي جميع القنوات الحكومية الفرنسية

وجرى تصوير الفيلم في معبد آمون حيث تم تعميد إسكندر الأكبر، والمتحف القومي، والمتحف اليوناني الروماني بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب معبد الكرنك بالأقصر، ومعبد حورس بأسوان.