إعلان

مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم سيارتين بالدقهلية

01:10 م السبت 05 يوليو 2025

حادث تصادم - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية - رامي محمود:

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر جراء اصطدام سيارتين ملاكي على طريق (المنصورة - سمنود) أمام مدارس رويال بنطاق مركز طلخا محافظة الدقهلية.

وجرى إيداع جثمان المتوفى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنصورة الدولي والمصاب بمستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي مأمور مركز شرطة طلخا بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق (المنصورة - سمنود) أمام مدارس رويال الخاصة "بدائرة المركز".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة العقيد محمد فوزي، رئيس المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي مما تسبب فى وفاة "عمر أحمد محمد صابر 40 عاما، ومقيم مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وإصابة محمد أحمد السعيد مرجان 19عاما، ومقيم مركز طلخا.

جرى نقل جثمان المتوفى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنصورة الدولي والمصاب مستشفى المنصورة التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع شاب محافظة الدقهلية حادث تصادم تصادم سيارتين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان