مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم سيارتين بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر جراء اصطدام سيارتين ملاكي على طريق (المنصورة - سمنود) أمام مدارس رويال بنطاق مركز طلخا محافظة الدقهلية.

وجرى إيداع جثمان المتوفى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنصورة الدولي والمصاب بمستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي مأمور مركز شرطة طلخا بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق (المنصورة - سمنود) أمام مدارس رويال الخاصة "بدائرة المركز".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة العقيد محمد فوزي، رئيس المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي مما تسبب فى وفاة "عمر أحمد محمد صابر 40 عاما، ومقيم مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وإصابة محمد أحمد السعيد مرجان 19عاما، ومقيم مركز طلخا.

جرى نقل جثمان المتوفى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنصورة الدولي والمصاب مستشفى المنصورة التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.