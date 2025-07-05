تصل لفسخ العقد".. رئيس مصايف الإسكندرية يحذر مستأجري الشواطئ (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قال العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية: "إن سلامة أرواح رواد الشواطئ، تأتي في مقدمة الأولويات".

وشدد رئيس مصايف الإسكندرية، على ضرورة إخلاء مياه البحر بالكامل فور انتهاء مواعيد السباحة الرسمية، وعدم التهاون مع أي تقصير في تطبيق منظومة الإنقاذ.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مع مستأجري شواطئ القطاع الشرقي، لمتابعة الالتزام ببنود كراسات الشروط، ومناقشة التحديات المتعلقة بتطبيق تعليمات السلامة العامة، خاصة ما يتعلق بإصرار بعض الرواد على النزول إلى البحر بعد الغروب، مما يصعّب على فرق الإنقاذ تنفيذ تعليمات الإخلاء.

وأشار رئيس مصايف الإسكندرية إلى أن الغرامات ستُضاعف حال تكرار المخالفات، وتصل إلى فسخ التعاقد مع المستأجرين المخالفين، موضحًا أن الالتزام الكامل بالتعليمات يُعد مسؤولية مشتركة بين إدارة الشاطئ والرواد.

وأوضح عدد من المستأجرين خلال الاجتماع أن بعض المصطافين يرفضون مغادرة المياه بعد انتهاء مواعيد السباحة، خاصة مع انكسار حرارة الشمس، وهو ما يُشكل تحديًا متكررًا في فترات الذروة، ويؤثر على قدرة المنقذين على تأمين الشاطئ بالكامل.

وأعلن رئيس الإدارة عن دعم الشواطئ بمفتشين إضافيين للمساعدة في تنفيذ تعليمات الإخلاء وضبط الأداء داخل الشواطئ، مشددًا على أن فرق التفتيش ستكثف وجودها خلال الفترات الحرجة، خاصة قرب مواعيد الغروب.

وناشد إبراهيم، رواد شواطئ الإسكندرية ضرورة الالتزام بتعليمات المنقذين، وعدم النزول إلى البحر خارج الأوقات المقررة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة ذويهم، مؤكدًا أن الاستمتاع بالشاطئ لا يقتصر على السباحة فقط، وأن الجلوس على الرمال ومتابعة الغروب يظل جزءًا من متعة الصيف بالإسكندرية.