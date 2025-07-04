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بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على صحراوى البحيرة

07:23 م الجمعة 04 يوليو 2025

إسعاف أرشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:


أُصيب 8 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميني فان على الطريق الصحراوي اتجاه القاهرة، بدائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.


انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من: رقية عبد الغفار معوض 17 سنة بكسر في القدمين، بوسي عصام محمد 38 سنة، معاذ عبد الغفار معوض 13 سنة، ريان عبد الغفار معوض 8 سنوات، أمل محمد حافظ 56 سنة، سماح حمدي رزق 21 سنة، كريم محمد عبد الحميد 20 سنة، منة محمد الشحات 23 سنة، وجميعهم أصيبوا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ويقيمون بمدينة 6 أكتوبر.


ونقل سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث.

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حادث انقلاب سيارة البحيرة
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