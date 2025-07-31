جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلق متحف شرم الشيخ فعاليات الورشة التفاعلية التعليمية "المراكب الجنائزية" ضمن فعاليات البرنامج الصيفي، للتعريف الأطفال بأنواع المراكب في مصر القديمة، ودورها في الحياة والبعث، وتصميم نماذج مصغّرة بأيديهم.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن الورشة أقيمت اليوم بعنوان "المراكب في مصر القديمة"، استمتع خلالها الأطفال برحلة شيقة عبر الزمن لاكتشاف عالم المراكب عند المصريين القدماء، مشيرًا إلى أن الورشة بدأت بشرح مبسط لفكرة ظهور المركب في مصر القديمة، وتطور أنواعها عبر العصور، إضافة إلى تسليط الضوء على أهميته في الحياة اليومية والدينية والجنائزية.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن الأطفال المشاركين في الورشة قاموا بجولة داخل قاعات العرض، للتعرف على نماذج المراكب المعروضة بالمتحف وتنوعها، وسط تفاعل كبير وفضول لمعرفة المزيد.

وأكد أن هذه الورشة تعد الرابعة عشرة للبرنامج الصيفي من برنامج "رحلة إلى الحياة الأخرى" الصيفي للأطفال بمتحف، للفئة العمرية من 6 إلى 16 عامًا، وتستهدف هذه الورش تعزيز الوعي الأثري لدى الأطفال، وتنمية حبهم للتراث المصري الأصيل من خلال التعلم التفاعلي الممتع.

وأكد أن الورشة تضمنت جانب تطبيقي مبهج، قام فيه الأطفال بصناعة نموذج مصغر لمركب باستخدام خامات بسيطة، وسط أجواء من الفرح والمرح والإبداع.