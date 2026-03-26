لم تكن الحرب المشتركة التي شنتها واشنطن وتل أبيب ضد إيران مجرد مواجهة عسكرية عابرة، بل كانت تتويجاً لحلم راود بنيامين نتنياهو لأكثر من أربعين عاماً، فنتنياهو، الذي نشأ في أوج عظمة القوة الأمريكية ما بعد الحرب العالمية الثانية، ظل مؤمناً بـ"القدرة المطلقة" للجيش الأمريكي التي لا تُقهر.

لكن الواقع الميداني في أسبوع الحرب الرابع كشف عن حقيقة صادمة؛ فقد وجد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه أمام نسخة من الولايات المتحدة لم يألفها من قبل: قوة عظمى تعاني من انحطاط مؤسسي، وتُدار من قبل إدارة أظهرت مستوى تاريخياً من عدم الكفاءة والارتجال.

اليوم، وبينما يراقب العالم تخبط التصريحات المتضاربة الصادرة من البيت الأبيض، يبرز السؤال الوجودي في أروقة صنع القرار: هل أخطأ نتنياهو في قراءة حدود القوة الأمريكية في عصر ترامب؟ وكيف تحولت "الضربة القاصمة" التي كان يخطط لها إلى مأزق استراتيجي وضع الاقتصاد العالمي والحلفاء الإقليميين على حافة الهاوية، وسط غياب تام لخطط الخروج أو بدائل الفشل؟.

انخداع استراتيجي بقوة واشنطن

انخدع بنيامين نتنياهو بأسطورة القدرة المطلقة لأمريكا، وهو الآن يدرك حدودها، بعد أن بدأ حرباً إسرائيلية أمريكية على إيران مع دونالد ترامب، الذي أظهرت إدارته مستوى تاريخياً من عدم الكفاءة، إذ أمضى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جزءاً كبيراً من فترة مراهقته في الولايات المتحدة عندما كانت البلاد في أوج قوتها بعد الحرب، وبعبارة أخرى، فإن نتنياهو، المولود عام 1949، هو نموذج مثالي لجيل "طفرة المواليد"، وعلى هذا النحو، فهو مؤمن حقيقي بالخير الاستثنائي للولايات المتحدة وبالقدرة المطلقة لقواتها المسلحة - التي لم تشوبها الهزائم في فيتنام أو الإخفاقات اللاحقة في أفغانستان والعراق.

حلم نتنياهو القديم يقود ترامب إلى الحرب

بحسب تحليل لصحيفة "هآرتس" العبرية، يمثل الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران تتويجاً لما قال نتنياهو، في الأيام الأولى للحرب، إنه "كان يتوق إلى فعله لمدة 40 عاماً "، وبالفعل، منذ ظهوره على الساحة السياسية كسفير إسرائيلي جذاب لدى الأمم المتحدة في منتصف الثمانينيات، لم يتلاشَ حلمه بالهجوم على الجمهورية الإسلامية، حتى مع رفض كل رئيس أمريكي المخاطرة بإراقة دماء الأمريكيين في مثل هذا المسعى الخطير بشكل واضح والذي قد يكون كارثياً، إلى أن قرر دونالد جيه ترامب المقامرة بإرثه من أجل عملية تغيير النظام التي طالما تاق إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي.

رهان على القوة الأمريكية المطلقة

يبدو أن الافتراض الاستراتيجي الأساسي لنتنياهو كان أن القوة العسكرية الأمريكية الهائلة ستكون العامل الحاسم - أو العامل المجهول إن صح التعبير - الذي سيضمن النجاح في إيران، لكن ما أغفله نتنياهو هو أن الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب ليست هي الولايات المتحدة التي عرفها في طفولته في ضواحي ما بعد الحرب: فبينما لا تزال أمريكا قوة عظمى، إن لم تكن القوة المهيمنة عالميًا، إلا أنها تعاني أيضًا من انحطاط وتدهور مُنهِكين.

غياب التحالفات واتساع رقعة الحرب

بحسب تحليل الصحيفة، يُظهر غياب التخطيط الواضح من جانب الولايات المتحدة مستوى تاريخيًا من عدم الكفاءة، يتجاوز بكثير ما كان يُعتبر غباءً أسطوريًا لإدارة جورج دبليو بوش. فقد شرعت الولايات المتحدة في عملية سرعان ما توسعت، كما كان متوقعًا، لتتحول إلى حرب إقليمية أوسع، ومع ذلك لم تُشكّل أي تحالف إقليمي أو دولي حقيقي - في تناقض صارخ مع شبكة التحالفات الواسعة التي استطاع جورج إتش دبليو بوش حشدها خلال حرب الخليج الأولى لإخراج قوات صدام حسين من الكويت.

بدلاً من ذلك، أمضى ترامب الأشهر التي سبقت الحرب الإيرانية مهدداً بالاستيلاء على جرينلاند بالقوة، مما أدى إلى استعداء الحلفاء في أوروبا الذين سعت إدارته منذ ذلك الحين إلى تجنيدهم.

تجاهل المخاطر الاستراتيجية

تم تجاهل الاحتمالات الواضحة أو التقليل من شأنها باعتبارها قابلة للحل بسهولة، فعلى الرغم من تهديدات إيران السابقة بإغلاق مضيق هرمز في الخليج العربي، يبدو أن إدارة ترامب لم تتوقع هذا الاحتمال، وهي حتى الآن عاجزة عن معالجة أزمة الطاقة التي تهدد بانهيار الاقتصاد العالمي. كما يبدو أن الولايات المتحدة لم تُعدّ أي خطة لسيناريو فشل الضربات الموجهة ضد القيادة الإيرانية في إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية، باستثناء "مواصلة القصف والأمل في الأفضل".

"أمريكا أولاً".. منطق الهيمنة المطلقة

إنّ الترامبية بقدر ما تتمتع بمنطق متماسك لا ترفض فقط العمل من خلال المؤسسات متعددة الأطراف التي كانت تُشكّل النظام الليبرالي، بل ترفض أيضاً أي شكل من أشكال التعاون الدولي الذي لا يقوم على الهيمنة الأمريكية المطلقة، وعلى الخضوع لامتيازات أمريكا. هذا هو معنى شعار ترامب "أمريكا أولاً"، وهو أيضاً ما يضفي على نهج إدارة ترامب في الحرب طابعاً من الغطرسة، بل والوهم: الاعتقاد بإمكانية إخضاع العالم بأسره لإرادة أمريكا، حتى بالقوة إن لزم الأمر.

حرب أمريكية بمعايير واشنطن

على الرغم من كل الحديث عن كيفية ضغط نتنياهو على ترامب لشنّ ضربة على إيران، فإن هذه الحرب هي حرب أمريكا، ومعاييرها أي نوع الأهداف المقبولة، والوسائل المسموح باستخدامها لضربها حتى وإن كانت متغيرة باستمرار، تحددها الولايات المتحدة، لن تتوقف الحرب متى شاء نتنياهو، بل عندما يكتفي ترامب، أو عندما ينتابه القلق من أسواق الأوراق المالية، أو عندما يفقد اهتمامه بها.

تكلفة الفشل المحتملة على إسرائيل

في حال فشل الحرب، سيتعين على إسرائيل أن تعيش في منطقة يُنظر إليها فيها بشكل متزايد على أنها تهديد للاستقرار، كقوة توسعية تهدد سيادة ليس فقط جيرانها ولكن حتى تلك الدول التي لا تشترك معها في حدود، إذ كان نتنياهو يأمل في المشاركة في نجاح حرب أمريكية إسرائيلية مشتركة على إيران، لكن يبدو أنه لم يتصور أن أقوى قوة عسكرية في العالم ستفشل في تحقيق أهدافها، ولا أن إسرائيل ستُجبر على مواجهة عواقب هذا الفشل، وتحمل مسؤوليته، ودفع ثمنه، بطريقة لن تفعلها الولايات المتحدة، ولن تفعلها أبدًا.

في نهاية المطاف، يجد بنيامين نتنياهو نفسه اليوم وجهاً لوجه مع حقيقة مريرة: أن رهان الأربعين عاماً على "القدرة الأمريكية المطلقة" قد اصطدم بجدار "الترامبية" المتقلبة، فبينما كان يطمح لأن يكتب التاريخ كالقائد الذي أخضع إيران بآلة الحرب الأمريكية، يكتشف الآن أنه قد يكون آخر "المحافظين الجدد" الذين صدقوا أسطورة القوة التي لا تُحد، في زمن لم يعد فيه للتحالفات التقليدية أو التخطيط الرصين مكان في البيت الأبيض.