شعبة الدواجن تكشف أسباب تراجع أسعار الفراخ 25 جنيها

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن سعر كيلو الدواجن البيضاء تراجع إلى نحو 79 و80 جنيها في المزرعة حاليا، مقابل 104 و105 جنيهات في بداية شهر رمضان، أي بانخفاض قدره 25 جنيها للكيلو.

وأوضح السيد أن هذا التراجع جاء بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر نتيجة ضعف القوة الشرائية وتراجع معدلات الاستهلاك، في مقابل زيادة المعروض من الإنتاج.

وأكد أن الأسعار استقرت عند هذه المستويات بسبب انخفاض السحب من الأسواق، مشيرا إلى أن الدواجن سلعة يتحدد سعرها وفقًا لآليات العرض والطلب.

توقعات باستقرار الأسعار

وتوقع السيد استقرار الأسعار خلال الثلاثة إلى أربعة أشهر المقبلة، لتتراوح بين 80 و85 جنيها في المزرعة.

فائض الإنتاج يدعم استقرار السوق

وأضاف أن السوق يشهد فائضا في الإنتاج، حيث يبلغ الإنتاج الحالي نحو 4 ملايين فرخة يوميا، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.5 مليون فرخة يوميا بحلول منتصف 2026، مما يعني زيادة في المعروض تتجاوز 25%.

وأشار إلى أن سعر 80 و85 جنيها في المزرعة، و95 جنيها للمستهلك هو سعر عادل للمنتج والمستهلك.

خسائر المنتجين

وأوضح السيد أن انخفاض الأسعار سابقا إلى 50 و55 جنيها في المزرعة تسبب في خسائر كبيرة للمنتجين، مؤكدا أنه لو استمرت هذه المستويات المتدنية كان سيخرج عدد كبير من المنتجين من المنظومة، مما كان سيؤدي إلى فجوة في الإنتاج لاحقا.

ارتفاع الأعلاف وتأثير الدولار

وأشار إلى أن أسعار الأعلاف في مصر مرتبطة بالأسعار العالمية، نظرا لاعتماد السوق على استيراد ما بين 97% إلى 100% من الذرة الصفراء والصويا وهما المكونان الأساسيان للأعلاف ويتم استيرادهما بالدولار.

وأوضح أن سعر الدولار ارتفع من 47 جنيها قبل الحرب الأمريكية الإيرانية إلى نحو 52 جنيها أثناءها، مما دفع بعض الشركات لزيادة أسعار الأعلاف بين 2000 و3000 جنيه للطن، حيث ارتفع سعر الطن من 18 ألفا إلى 22 ألف جنيه.

مخزون الأعلاف يحد من الأزمات

وأكد أن هذه الزيادات تعكس أزمة اقتصادية عالمية مرتبطة بالتوترات الدولية، موضحا أنه رغم ذلك استقرت أسعار الدواجن محليا، مع توافر مخزون استراتيجي من الأعلاف يكفي لمدة 6 أشهر، مما يضمن عدم وجود أزمة خلال الفترة الحالية.

دور الرقابة في ضبط سوق الأعلاف

وأشار كذلك إلى دور الجهات الرقابية ومباحث التموين، موضحا أنها تدخلت بعدما قامت بعض الشركات بحجب بيع الأعلاف بهدف رفع الأسعار، وهو ما تم التعامل معه والسيطرة عليه.

