نجحت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية في معالجة وإصلاح هبوط أرضي بشارع 15 مايو، وذلك في إطار رفع درجة الاستعدادات القصوى والتأهب لجميع الأجهزة الخدمية وغرف العمليات والأزمات والكوارث لمواجهة أي طوارئ.

توجيهات عاجلة من رئيس الحي

وتلقت غرفة العمليات بحي شرق بلاغًا بوجود هبوط أرضي بالشارع، وعلى الفور وجه اللواء تامر أبو الغيط، رئيس الحي، الأجهزة التنفيذية بالتوجه إلى موقع الحدث لاستكشاف أسباب الهبوط، بالتنسيق مع الأجهزة الخدمية المعاونة.

وبالمعاينة، تبين أن الهبوط ناتج عن تفريغ هوائي أسفل التربة، حيث تم التعامل الفوري مع الموقف من خلال تحديد أبعاد الفراغ وردم الهبوط لسد جميع التجاويف، وإعادة الطريق إلى حالته الطبيعية، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين والمركبات.

وأكد رئيس الحي أن غرف العمليات والطوارئ تعمل على مدار اليوم لتلقي الشكاوى والتعامل معها بشكل فوري، من خلال التنسيق الكامل بين غرفة الأزمات والجهات الخدمية وفرق التدخل السريع، مشددًا على أن جميع الأجهزة في حالة استنفار دائم على مدار الساعة.