بالصور- افتتاح أعمال تطوير كورنيش بحيرة قارون في الفيوم

الفيوم- حسين فتحى:

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، أعمال تطوير وتجميل كورنيش بحيرة قارون لمساحة 350 مترًا بمنطقة شكشوك، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم "اميسال"، ضمن الدور المجتمعي للشركة، بحضور الدكتور حسين حاتم رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة إميسال، واللواء أحمد راضي مساعد رئيس مجلس الإدارة، الكيميائي سليمان الشيشيني رئيس قطاع الإنتاج والشئون الفنية بالشركة.

تفقد محافظ الفيوم، أعمال التطوير والتجميل التي شملت رفع كفاءة الإنارة، وعمل أرضية خرسانية مطبوعة، وتطوير السور، وعمل 9 برجولات حديدية.

وأشار محافظ الفيوم، أن بحيرة قارون تعد معلماً مهماً من المعالم السياحية على أرض المحافظة، وتعتبر متنفساً ترفيهياً طبيعياً لمواطني الإقليم وغيرهم من أبناء المحافظات الأخرى، فضلاً عن الوفود السياحية من مختلف الدول، موجها رئيس مركز ومدينة أبشواي، بحصر مطاعم الأسماك بقرية شكشوك على ضفاف بحيرة قارون، لعقد لقاء مع أصحابها للاستماع إلى مقترحاتهم حول أعمال تطوير ساحل بحيرة قارون.

ولفت المحافظ، إلى أن أعمال تطوير وتجميل كورنيش بحيرة قارون، تأتي ضمن خطة تشمل تنفيذ أعمال إنشائية لتدعيم وصيانة الحائط الخرساني على ساحل البحيرة، وتركيب بلاطات حجر البازلت بأرضية الممشى السياحي، بطول 500 متر بداية من مدخل قرية كنوز السياحية وصولاً إلى مدخل عزبة رحيل بنطاق مركز سنورس، فضلاً عن تطوير مداخل القرى المتاخمة للبحيرة.

وشدد محافظ الفيوم، على أهمية الحفاظ على ما تم من أعمال تطوير بشاطئ بحيرة قارون، والاستمرارية في أعمال التطوير لتشمل باقي الشاطئ بنطاق مراكز سنورس وأبشواي ويوسف الصديق، لإظهار المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق، لافتاً إلى أهمية مراعاة الهوية البصرية والتصميمية خلال تنفيذ أعمال التطوير والتجميل.