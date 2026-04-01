أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، فجر اليوم الأربعاء، إطلاق صافرة الإنذار مع سماع أصوات انفجارات.

ودوت أكثر من 10 انفجارات في سماء البحرين نتيجة اعتراض موجة جديدة من الاعتداءات الإيرانية، وفقا لسكاي نيوز.

ورفع الجيش البحريني، رفع درجة "الجاهزية القصوى" بالتعاون مع دول الخليج لصد أي محاولة "اجتياح بري إيراني"، ردا على تهديدات إعلامية من طهران بدخول البحرين والإمارات في حال وقوع مواجهة مع واشنطن.

يأتي هذا في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.