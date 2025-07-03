وفاة مأساوية لرجل أثناء إصلاح ماتور منزله بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

لقي رجل مصرعه، اليوم، إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل منزله بقرية الوشايحة التابعة لمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرّف النيابة العامة.

تلقى اللواء د. حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت سلسيل بوصول المواطن فوزي محمد السيد (43 عامًا)، والمقيم بقرية الوشايحة، جثة هامدة إلى المستشفى، إثر ادعاء تعرضه لصعق كهربائي.

وأوضح التقرير الطبي أنه تم إجراء محاولة لإنعاش قلبي رئوي للمصاب فور وصوله، لكنها لم تُفلح، وأُعلن عن وفاته.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى المستشفى، وبسؤال مرافقي المتوفى، أفادوا بأنه تعرض للصعق أثناء محاولته إصلاح موتور مياه داخل منزله، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في الواقعة.

تم إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى في مستشفى ميت سلسيل، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي كلّفت بسرعة التحريات حول ملابسات الواقعة، مع تسليم الجثمان لذويه حال عدم وجود شبهة جنائية.