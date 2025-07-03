مصابون في انقلاب سيارة على محور 30 يونيو بالسويس (صور)

السويس – حسام الدين أحمد:

أُصيب 3 أشخاص، بينهم اثنان يحملان الجنسية الصينية، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق محور 30 يونيو، بالقرب من كارتة وادي حجول، باتجاه السخنة. وجرى نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

كان مرفق إسعاف السويس قد تلقى بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بعد كارتة وادي حجول بنحو 15 كيلومترًا، وعلى الفور وجّه الدكتور مينا فوزي، مدير المرفق، سيارتي إسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وانتقلت أيضًا قوة من شرطة النجدة وإدارة تأمين الطرق إلى المكان، وتبين من المعاينة أن السيارة، التي تحمل لوحات معدنية رقم "أ ع 7892"، كانت متجهة إلى السخنة عبر محور 30 يونيو. ووفقًا للتقارير، فإن انفجار الإطار الأمامي للسيارة أدى إلى فقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة، ما تسبب في انحرافها وانقلابها عدة مرات.

واصطدمت السيارة بالحاجز الخرساني الفاصل بين الطريق والمنطقة الصحراوية، وتم رفعها باستخدام ونش خاص، وإخلاء الموقع من آثار الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص، من بينهم اثنان صينيان، بالإضافة إلى مواطن مصري يُدعى يونس إبراهيم يونس (28 عامًا).

وصرّح مصدر طبي أن قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي استقبل المصابين، وتم إجراء الفحوصات الطبية الأولية لهم لتقييم حالتهم، قبل نقلهم إلى الأقسام الداخلية لاستكمال العلاج.