إعلان

محافظ جنوب سيناء وسفير أذربيجان يشهدان ختام سباق الهجن التنشيطي بشرم الشيخ

كتب : رضا السيد

04:36 م 23/04/2026 تعديل في 04:36 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    المنصة
  • عرض 5 صورة
    محافظ جنوب سيناء والسفير
  • عرض 5 صورة
    ماراثون الهجن
  • عرض 5 صورة
    السباق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، والسفير إلخان بولوخوف، سفير جمهورية أذربيجان، فعاليات ختام البطولة التنشيطية لسباق الهجن، اليوم الخميس، بمضمار شرم الشيخ الدولي لسباقات الهجن والفروسية.

حضور مميز لفعاليات الختام

كما شهد ختام الفعاليات الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، وممثلين عن الاتحاد الأردني للهجن، و الاتحاد السعودي للهجن، وعيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن، ولفيف من القيادات التنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، وعدد كبير من مشايخ وأبناء القبائل البدوية من مختلف المحافظات المصرية، والمشجعين من السائحين المحبين لرياضة الهجن.

استعراضات فلكلورية سيناوية

وتضمنت فعاليات الختام، استعراضات فلكلورية تعبر عن التراث السيناوي، واستعراضات بالجمال للخيالة، إضافة إلى استعراضات فنية لطلاب المدارس، والفرقة الفنية المختلفة بفرع ثقافة جنوب سيناء.

رياضة الهجن تحظى باهتمام عالمي

وقال محافظ جنوب سيناء، إن رياضة الهجن موروث سيناوي أصيل لدي القبائل البدوية بمختلف المحافظات المصرية، وتحظى باهتمام عالمي كبير خاصة داخل الدول العربية، لذا تحرص المحافظة في إحياء هذا التراث الهام، لافتا إلى أنه جرى إقامة هذه الفعاليات احتفالا بعيد تحرير سيناء، مقدما التحية والتقدير للقيادة السياسية، والقوات المسلحة المصرية الباسلة.

عالمية مضمار شرم الشيخ

وأكد أن مضمار شرم الشيخ الدولي للهجن والفروسية يعد أحد أهم المضامير العالمية، ويستقبل مختلف الفعاليات الدولية التي تشارك فيها الدول العربية وغيرها من الدول الغربية، إضافة إلى كونه يسهم بدرجة كبيرة في تنشيط السياحة خاصة أن هذه الرياضة لها جمهور كبير من مختلف جنسيات العالم.

المحافظ يهنئ القبائل الفائزة

وقدم المحافظ التهنئة للقبائل الفائزة في الأشواط المتخلفة للسباقات، ومرحبا بجميع المشاركين من مختلف القبائل البدوية من. مختلف المحافظات المصرية على أرض شرم الشيخ.

تكريم المحافظ للفائزين

وكرم محافظ جنوب سيناء، القبائل الفائزة بجوائز مالية، ودروع وكؤوس، وسط فرحة بين أبناء القبايل المختلفة.

قبيلة الترابين تتربع على عرش السباق

ومن جانبه، اوضح عيد حمدان، رئيس الإتحاد المصري لرياضة الهجن، ان السباق أقيم على مضار يومين، و تضمن 15 شوط بواقع 5 أشواط أمس، و 10 أشواط اليوم، وفازت قبيلة الشرارات بشوط المحافظات، بينما تربعت قبيلة الترابين على عرش السباق لكونها فازت بعدد 4 أشواك ، وفازت قبيلة العيايدة ب 3 أشواط، وقبيلة التياه أيضا فازت ب 3 أشواط، وقبيلة الأحويات فازت بشوط، والجرارشة فازت بشوط.

أشواط السباق

وأشار إلى ان أشواط المفاريد كانت بمسافة 2 كيلو متر، وأشواط اللبانة " أي الهجن الذي يبلغ من العمر 4 سنوات" لمسافة 4 كيلو متر، وأشواط "الثنايا" أي الهجن الذي يبلغ من العمر 5 سنوات لمسافة 5 كيلو متر، وشوط " الماراثون" أي الهجن الذي يبلغ من العمر6 سنوات، لمسافة 6 كيلو.

18 قبيلة تشارك في السباق

وأكد أن عدد القبائل البدوية التي شاركت في السباق بلغت 18 قبيلة من مختلف المحافظات المصرية، بإجمالي 270 جمل، وسط تنافس شديد من قبل المشاركين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب سيناء شرم الشيخ سباق الهجن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس الوزراء: اجتماع قريب لحسم ترشيد الاستهلاك واستمرار العمل عن بُعد
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟
الأرصاد: طقس بارد ليلًا وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة الأيام المقبلة