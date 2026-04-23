بطل كشف الحسينية.. رمسيس الثاني يظهر في "تل فرعون" بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

02:53 م 23/04/2026
    العثور على تمثال رمسيس الضخم بتل فرعون في الشرقية
أعلنت وزارة السياحة والآثار عن العثور على تمثال ضخم يُرجح أنه يجسد الملك رمسيس الثاني، وذلك بمنطقة تل فرعون التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، ضمن أعمال البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، في كشف أثري جديد يعكس عراقة الحضارة المصرية.

وأكد الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن التمثال المكتشف يُعد من الشواهد الأثرية المهمة التي تسلط الضوء على مظاهر النشاط الديني والملكي في منطقة شرق الدلتا، كما يساهم في فهم ظاهرة نقل وإعادة استخدام التماثيل الملكية خلال عصر الدولة الحديثة.

وأوضح أن التمثال فاقد للجزء السفلي، الذي كان يشمل الأرجل والقاعدة، ويصل طوله إلى نحو 2.20 متر، بينما يُقدّر وزنه ما بين 5 إلى 6 أطنان، مشيرًا إلى أن حالته العامة متوسطة، إلا أن الأجزاء المتبقية تحمل سمات فنية تؤكد طابعه الملكي، مع ترجيحات بأنه كان جزءًا من مجموعة ثلاثية.

من جانبه، أشار محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية، إلى أن الدراسات الأولية تكشف عن نقل التمثال في العصور القديمة من مدينة “بر-رمسيس” إلى موقع تل فرعون، المعروف قديمًا باسم إيمت، لإعادة استخدامه داخل أحد المجمعات الدينية، وهو ما يعكس الأهمية التاريخية والدينية للموقع عبر العصور المختلفة.

وفي إطار الحفاظ على القطعة الأثرية، تم نقل التمثال إلى المخزن المتحفي بمنطقة صان الحجر، تمهيدًا لبدء أعمال الترميم وفق أحدث الأساليب العلمية، لضمان الحفاظ عليه وإتاحته للدراسة والعرض مستقبلاً.

من جانبها قالت منال حبيب مدير منطقة أثار الشرقية أن هذا الكشف استكمالًا لسلسلة من الاكتشافات الأثرية المهمة في محافظة الشرقية، حيث شهدت المنطقة في سبتمبر الماضي العثور على لوحة حجرية تمثل نسخة جديدة من مرسوم كانوب الشهير، ما يعزز من القيمة التاريخية والأثرية لشرق الدلتا كمركز حضاري بارز في مصر القديمة.

