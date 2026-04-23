جولة ميدانية لمحافظ الدقهلية بحدائق المنصورة

أجرى طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولة تفقدية اليوم الخميس بعدد من الحدائق العامة بمدينة المنصورة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة أعمال التطوير والصيانة الجارية، وذلك بحضور وائل عابد، رئيس حي شرق المنصورة، ووائل الشربيني، مدير المتابعة الميدانية.

متابعة حالة الحدائق العامة

وشملت الجولة تفقد حدائق جزيرة الورد، وحديقة لؤلؤة المنصورة، حيث حرص المحافظ على متابعة مستوى النظافة العامة، وانتظام أعمال التشغيل، والتأكد من جاهزية الحدائق لاستقبال المواطنين بشكل دائم وبمظهر حضاري لائق.

إشادة بالإقبال وتأكيد على التطوير

وأكد المحافظ أن الإقبال الكبير على الحدائق يعكس أهميتها كمتنفس ترفيهي للأهالي، مشددًا على ضرورة الحفاظ على ما تحقق من تطوير، والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات داخلها، وخلال الجولة التقى عددًا من الأطفال خلال زيارتهم الترفيهية للحديقة.

توجيهات برفع كفاءة النظافة والصيانة

ووجّه محافظ الدقهلية بضرورة تكثيف أعمال النظافة والصيانة الدورية، والاهتمام بالمسطحات الخضراء، مع التأكد من سلامة المرافق العامة داخل الحدائق، بما يضمن استدامة المظهر الحضاري وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

خطة لتحسين جودة الحياة

وأشار المحافظ إلى أن تطوير الحدائق يأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة داخل المدينة، وتوفير مساحات آمنة ومناسبة للأسرة المصرية، مؤكدًا أن المواطن يظل محور اهتمام خطط التنمية التي تنفذها المحافظة.

متابعة يومية للحفاظ على المظهر الحضاري

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية تواصل المتابعة اليومية للحدائق والمتنزهات، لضمان تقديم خدمات متميزة لأهالي الدقهلية، والحفاظ على الشكل الحضاري لمدينة المنصورة باعتبارها من أهم مدن دلتا مصر.