وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة اليمن وسيادته

كتب : أسماء البتاكوشي

04:32 م 23/04/2026

بدر عبد العاطي

أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي اتصالًا هاتفيًا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في اليمن شائع محسن الزنداني، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية ومتابعة تطورات الأوضاع في اليمن.

وتناول الاتصال مجالات التعاون المشترك بين مصر واليمن، مع التأكيد على أهمية تعزيزها في مختلف القطاعات، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وخلال المحادثة، شدد عبدالعاطي على ثوابت موقف القاهرة تجاه الأزمة اليمنية، مؤكدًا دعم مصر الكامل لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

كما أعاد التأكيد على دعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل ومستدام، يلبي تطلعات الشعب اليمني ويساهم في إنهاء الأزمة الإنسانية المستمرة في البلاد.

مصر العلاقات الثنائية الأزمة اليمنية

فيديو قد يعجبك



توقف خدمات البنوك لمدة ساعة الليلة.. ما السبب؟
أخبار البنوك

توقف خدمات البنوك لمدة ساعة الليلة.. ما السبب؟
انتبه فورا.. تنميل الأطراف قد يكون إنذارا لمرض خطير
نصائح طبية

انتبه فورا.. تنميل الأطراف قد يكون إنذارا لمرض خطير
بديلًا لهرمز.. السعودية ترفض مشروع ممر نفطي عبر إسرائيل
شئون عربية و دولية

بديلًا لهرمز.. السعودية ترفض مشروع ممر نفطي عبر إسرائيل
أسباب الدوخة المفاجئة.. لماذا نشعر أحيانا بالدوار عند الوقوف؟
نصائح طبية

أسباب الدوخة المفاجئة.. لماذا نشعر أحيانا بالدوار عند الوقوف؟
خناقة "الكاميرات" في دمنهور.. الأمن يضبط سيدة حطمت أجهزة مراقبة جارتها
حوادث وقضايا

خناقة "الكاميرات" في دمنهور.. الأمن يضبط سيدة حطمت أجهزة مراقبة جارتها

رئيس الوزراء: اجتماع قريب لحسم ترشيد الاستهلاك واستمرار العمل عن بُعد
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟
الأرصاد: طقس بارد ليلًا وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة الأيام المقبلة