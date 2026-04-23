وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة اليمن وسيادته

أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي اتصالًا هاتفيًا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في اليمن شائع محسن الزنداني، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية ومتابعة تطورات الأوضاع في اليمن.

وتناول الاتصال مجالات التعاون المشترك بين مصر واليمن، مع التأكيد على أهمية تعزيزها في مختلف القطاعات، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وخلال المحادثة، شدد عبدالعاطي على ثوابت موقف القاهرة تجاه الأزمة اليمنية، مؤكدًا دعم مصر الكامل لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

كما أعاد التأكيد على دعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل ومستدام، يلبي تطلعات الشعب اليمني ويساهم في إنهاء الأزمة الإنسانية المستمرة في البلاد.