أكدت محافظة الشرقية استمرارها في متابعة الشكاوى والمطالب التي يطرحها المواطنون عبر صفحتها الرسمية، مشددة على التعامل معها بشكل فوري وجاد، في إطار تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

متابعة يومية للشكاوى

وأوضحت المحافظة أن الجهاز التنفيذي يتابع بشكل يومي كافة التعليقات الواردة من المواطنين، حيث يتم رصدها وفحصها بدقة، خاصة الشكاوى المتعلقة بالقطاعات الخدمية والمرافق العامة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بشكل سريع وفعال.

تحركات ميدانية فورية

وأشارت إلى أن التعامل مع الشكاوى لا يقتصر على المتابعة المكتبية، بل يتم تحويلها إلى تحركات ميدانية عاجلة، حيث ينتقل المختصون إلى مواقع الشكوى على أرض الواقع، لتقييم الوضع بدقة واتخاذ الحلول المناسبة وفق الإمكانيات المتاحة، بما يحقق استجابة ملموسة للمواطنين.

مبادرة لتعزيز التواصل

وتأتي هذه الجهود في إطار تفعيل مبادرة «المواطن يسأل.. والمحافظ يستجيب»، والتي تستهدف تحويل الصفحة الرسمية للمحافظة إلى منصة حقيقية للتواصل، وقياس نبض الشارع الشرقاوي، بما يسهم في سرعة الاستجابة للمشكلات وتحسين جودة الخدمات.

دعوة للمشاركة المجتمعية

ودعت المحافظة المواطنين إلى مواصلة التفاعل وطرح آرائهم وشكاواهم، مؤكدة أن مشاركتهم تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم جهود التطوير وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المختلفة.