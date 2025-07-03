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مباحث السويس تحبط محاولة سرقة مدرسة الإمام الشافعي

04:59 م الخميس 03 يوليه 2025

ضبط متهمين

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السويس - حسام الدين أحمد:


أحبطت مباحث السويس محاولة سرقة داخل مدرسة بدائرة قسم شرطة السويس، وألقت القبض على المتهمين قبل هروبهم من مكان الواقعة.


وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالي تفيد مشاهدة 3 أشخاص تسلقوا سور مدرسة الإمام الشافعي بحي السويس، وحضرت قوة من النجدة ومباحث السويس، ودخلت المدرسة وتمكنت من ضبط اللصوص.


وأقر المتهمون أنهم تسللوا بالقفز من فوق السور، في غياب حارس المدرسة، وشرعوا في سرقة شبابيك المونتال من داخل المدرسة، إلا أن وصول الشرطة حال دون ذلك، وتحرر محضر بالواقعة وأحالت الشرطة المتهمين للنيابة للتحقيق.

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السويس محاولة سرقة مدرسة مدرسة الإمام الشافعي
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