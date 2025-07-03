إعلان

وفد محلية النواب يتابع المشروعات القومية في جنوب سيناء

10:53 ص الخميس 03 يوليو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محافظ جنوب سيناء ورئيس الوفد
  • عرض 5 صورة
    وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
  • عرض 5 صورة
    المحافظ يلتقي وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
  • عرض 5 صورة
    اللقاء
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى وفد من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، زيارة لمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجارية تنفيذها بالمحافظة.

ومن المقرر أن تستمر الزيارة على مدار 3 أيام، بداية من اليوم وحتى يوم السبت المقبل، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والبنية التحتية بمختلف مدن المحافظة.

والتقى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، بوفد اللجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

واصطحب المحافظ وفد اللجنة في جولة ميدانية بطريق السلام، الذي يعد أحد أبرز الطرق الحيوية بمدينة شرم الشيخ، وذلك على متن حافلة صديقة للبيئة، لإبراز جهود المحافظة نحو التحول الأخضر، واستخدام وسائل النقل المستدام.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الدولة ومجلس النواب بدفع عجلة التنمية، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية على أرض جنوب سيناء، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد حاليًا نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات، بفضل دعم القيادة السياسية وجهود التعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب سيناء مجلس النواب الدكتور خالد مبارك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

احسب إيجارك الجديد.. تفاصيل زيادات الإيجار القديم وموعد تطبيقها
3 مطالب.. ماذا ينتظر صندوق النقد من مصر لاعتماد المراجعة الخامسة؟
الأرصاد : فرص لأمطار متفاوتة الشدة اليوم بهذه المحافظات.. استعدوا
بعد أيام من زفافه.. وفاة نجم ليفربول الإنجليزي