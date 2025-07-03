وفد محلية النواب يتابع المشروعات القومية في جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى وفد من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، زيارة لمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجارية تنفيذها بالمحافظة.

ومن المقرر أن تستمر الزيارة على مدار 3 أيام، بداية من اليوم وحتى يوم السبت المقبل، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والبنية التحتية بمختلف مدن المحافظة.

والتقى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، بوفد اللجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

واصطحب المحافظ وفد اللجنة في جولة ميدانية بطريق السلام، الذي يعد أحد أبرز الطرق الحيوية بمدينة شرم الشيخ، وذلك على متن حافلة صديقة للبيئة، لإبراز جهود المحافظة نحو التحول الأخضر، واستخدام وسائل النقل المستدام.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الدولة ومجلس النواب بدفع عجلة التنمية، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية على أرض جنوب سيناء، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد حاليًا نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات، بفضل دعم القيادة السياسية وجهود التعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية.