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رصاصة طائشة تنهي حياة طفل بقنا.. التحقيقات تكشف السبب

11:17 ص الثلاثاء 29 يوليه 2025

طلق ناري

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، غموض واقعة مقتل طفل بطلق ناري في الرقبة، داخل منزل أسرته بإحدى قرى مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بمصرع طفل بطلق ناري داخل قرية الشعانية التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين أن الجثة لتلميذ يبلغ من العمر 11 عامًا، أصيب برصاصة طائشة داخل منزل أسرته، خلال تجربة بندقية خرطوش جديدة في قرية الشعانية.

جرى التحقيق مع والد المجني عليه، وشخص آخر من قرية الياسينية مركز دشنا، وهروب ثالث من قرية الصبريات، للتعرف على تفاصيل الواقعة وكشف ملابساتها، تحرر محضر وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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