تعليم المنوفية تعلن النزول بتنسيق الثانوي العام بجميع الإدارات

المنوفية- أحمد الباهي:

اعتمد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الإثنين، رسميًا النزول بدرجات تنسيق الثانوي العام إلى 227 درجة بجميع الإدارات التعليمية، وذلك تيسيرًا على الطلاب.

أضاف "صلاح" خلال بيان إعلامي، أن أغلب مدارس المحافظة متاحة للطلاب، عدا مدارس قليلة التي اكتملت، مؤكدًا أن محافظ المنوفية اعتمد درجات التنسيق الجديدة، وقد أخطرت بها إدارات المحافظة اليوم.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون قد اعتمد نتيجة تنسيق الثانوية العامة في 6 يوليو المنصرم، بمجموع درجات بلغ 230 درجة، وسط مناشدات من أولياء الأمور بالنزول بالدرجات.